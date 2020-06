Selo Turismo Responsável identificará boas práticas de combate à Covid-19

Globo repete Bolsonaro e enterra jornalismo

OMinistério do Turismo lançou o selo “Turismo Responsável – Limpo e Seguro” para empresas do setor que estejam dispostas a seguir protocolos de higienização no combate à Covid-19.

A iniciativa faz parte do Plano de Retomada do Turismo Brasileiro, que busca minimizar os impactos da pandemia e preparar o setor para um retorno gradual das atividades. A ideia é incentivar os consumidores sentirem mais segurança para viajar e frequentar locais que cumpram protocolos específicos para a prevenção da Covid-19.

O ministro apresentou o selo, por videoconferência, nesta quinta-feira (4) a representantes do setor. “Entre as várias ações para retomada do turismo, esse selo é o ponto inicial, talvez um ponto de partida, para a gente conseguir que o Brasil esteja um passo à frente no ponto de vista da segurança e confiança ao turista”, disse.

“Conseguimos fazer parte de um seleto grupo de apenas dez países que lançaram um selo semelhante a esse e tiveram uma ação efetiva com essa visão de que a gente precisa preparar todos os segmentos do turismo com protocolos visando limpeza, higiene em prevenção ao coronavírus”, explicou o ministro.

Protocolos Sanitários

Os protocolos, criados em parceria com entidades dos segmentos turísticos, foram chancelados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), levando em conta medidas adotadas no mundo e pelo Ministério da Saúde.

As orientações foram direcionadas a 15 segmentos turísticos. Entre eles: Meios de Hospedagem; Agências de Turismo; Transportadoras Turísticas; Organizadoras de Eventos; Parques Temáticos; Acampamentos Turísticos; Restaurantes, Cafeterias, Bares e similares; Parques Temáticos Aquáticos; Locadoras de veículos para turistas, Guias de Turismo, entre outros.

Como obter o selo

O selo “Turismo Responsável - Limpo e Seguro” é gratuito e para solicitar o interessado deve entrar no site da iniciativa, ler as orientações previstas no protocolo destinado ao segmento em que atua e estar com situação regular no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur). A impressão poderá ser feita pelo site e o selo deve ser colado em local de fácil acesso ao cliente e conterá um QR Code pelo qual o turista poderá consultar as medidas adotadas por aquele empreendimento e/ou profissional.

“Vamos dar essa oportunidade ao turista para fiscalizar se essas ações estão sendo ou não implementadas pelo estabelecimento”, disse o ministro do Turismo. Se o local não estiver cumprindo as determinações, poderá ser feita uma denúncia.

O selo já está disponível para empresas. No caso dos guias de turismo, deverá estar disponível em cerca de 20 dias, segundo Ministério do Turismo.