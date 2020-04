Seguro desemprego só pode ser solicitado pela internet; saiba como

O Dia que Josué derrotou Carlos Almeida

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) parou as atividades por conta da pandemia de Covid-19. Quem precisa do serviço, não consegue de forma presencial e deve procurar o atendimento via internet.

Para solicitar o benefício, o interessado deve acessar o site gov.br/trabalho. O auxílio pode ser solicitado de 7 a 120 dias após a demissão.

“No ato do preenchimento das informações, após concluir esse processo, o trabalhador já vai ter a resposta se ele teve o seguro-desemprego deferido, quantas parcelas são, o valor dessas parcelas e a data que esse dinheiro estará disponível para saque do trabalhador”, explica a auditora fiscal Flávia Lorena.

O trabalhador que possui conta na Caixa, pode sacar o benefício em uma agência. Quem não possuir a conta no banco, pode procurar uma lotérica ou usar o cartão-cidadão.

“Se a pessoa não conseguir o benefício, pode recorrer. Se não conseguir pela web, o trabalhador pode entrar em contato com o número 158 para tirar dúvidas”, informou.

A Superintendência Regional do Trabalho no Piauí teve que alterar o número de Whatsapp feito para orientar os trabalhadores a darem entrada no Seguro Desemprego.

O superintendente Philippe Salha informou que houve um problema na primeira linha e agora o novo Whatsapp é 32226077. Além do atendimento pelo aplicativo, trabalhadores também poderão tirar dúvidas através do e-mail trabalho.pi@mte.gov.br .

Philippe Salha explica que os canais estão disponíveis para informar os trabalhadores. “Lá não é para dar entrada no Seguro Desemprego, mas para orientar o caminho”, esclarece.