Segundo Inca, Brasil deve registrar 625 mil novos casos de câncer até 2022

Cerca de 625 mil novos casos de câncer devem ser registrados até 2022, no Brasil, segundo dados divulgados nesta terça-feira (04), pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca). Mais de 8 mil novos casos são esperados entre a população infantojuvenil, por ano no mesmo período.

Segundo a Agência Brasil, com a estimativa de 177 mil novos casos por ano, o câncer de pele deve permanecer como sendo o mais recorrente. Já o câncer de mama e próstata tem expectativa de chegar em 66 mil casos cada, os cânceres de colo de útero e reto, com 41 mil casos, a traquéia, brônquio e pulmão, com 30 mil casos e o câncer de estômago com 21 mil novos casos por ano.

Ainda de acordo com a publicação, o câncer de mama e de colo de útero são mais incidentes na região Norte.