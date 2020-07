Secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida é exonerado do cargo

Wilson Lima vence a batalha política

O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida foi exonerado do cargo e a decisão foi publicada na madrugada desta quarta-feira (15) no Diário Oficial da União (DOU).

De acordo com o Sistema Globo, Mansueto já havia comunicado ao ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre sua saída do governo. A exoneração, a pedido, foi assinada pelo ministro da Casa Civil, Braga Netto.

O economista Bruno Funchal é quem deve assumir o cargo.