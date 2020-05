Secretário de Vigilância em Saúde Wanderson de Oliveira anuncia demissão

Bolsonaro avança sobre as instituições e reação é medrosa e acanhada

Wanderson de Oliveira, secretario Nacional de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde anuncia que vai deixar o cargo oficialmente nessa segunda-feira (25). A demissão acontece justamente quando o Brasil atinge a marca de 22 mil mortos e quase 350 mil contaminados pela Covid-19.

O epidemiologista já havia tentando deixar o ministério no mês passado, quando Henrique Mandetta ainda estava no comando, mas permaneceu a pedido do mesmo.

Wanderson era um dos servidores mais ativos do ex-secretário e um defensor declarado do isolamento social, que vai na contra-mão da ideia defendida pelo presidente Bolsonaro.

Oliveira não justificou a saída, disse apenas que permaneceu como secretário apenas em consideração a Mandetta e Nelson Teich, mas que agora vai se reapresentar ao Hospital das Forças Armadas, onde trabalhava antes de entrar no atual governo.

A saída dele é considerada preocupante, uma vez que ele é considerado um dos epidemiologistas mais renomados do país e teria muito a contribuir no combate a pandemia do coronavírus.

Durante os 20 anos de carreira ele coordenou projetos importantes como o de combate a Influenza e Zika congênita no país.