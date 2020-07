Secretário de Segurança nega conhecer desembargador flagrado humilhando guarda municipal

Investigações complicam governo do Amazonas

Sérgio Del Bel Júnior, secretário de Segurança Pública de Santos, negou conhecer o desembargador Eduardo Siqueira, que aparece em um vídeo humilhando um guarda municipal após ser multado por não usar máscara.

Del disse em entrevista a vários veículos de comunicação que não possui nenhum tipo de ligação com Eduardo e contou que só teve contato com ele em três situações em que o homem entrou em contato com ele para reclamar de outras multas que havia recebido:

“Eu nunca tive contato social, nem funcional, nem por telefone com ele, a não ser nas situações em que ele foi abordado pela guarda e me telefonou”, disse em entrevista a Globo.

O secretário também repudiou a atitude de Eduardo, que chamou o agente de analfabeto e rasgou a multa, e elogiou a postura dos guardas municipais que aplicaram a punição. Em Santos, o uso de máscaras é obrigatório, mas o desembargador estava se recusando a usá-la.

O desembargador tem histórico de tentar aplicar carteiradas sempre que é abordado por autoridades.