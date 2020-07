Saques e transferências do auxílio emergencial é liberado pela Caixa neste sábado

Sobre o ‘atentado’ ao apresentador da Rede Diário

Saques e transferências dos beneficiários do auxílio emergencial nascidos em janeiro, que tiveram o dinheiro depositado no dia 29 de junho na poupança social, e inscritos por meio do site e do aplicativo ou aprovados que fazem parte do Cadastro Único, mas não estão no Bolsa Família, será liberado a partir deste sábado (25), pela Caixa Econômica Federal (CEF).

De acordo com o Sistema Globo, os trabalhadores já podiam movimentar o dinheiro dentro do próprio aplicativo para fazer compras e pagar contas. Mais de 3,8 milhões brasileiros serão beneficiados.