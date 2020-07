Santuário de Aparecida retoma missas com presença de fiéis

A ‘LISTA DOS 8’ e o impeachment do governador Wilson Lima

O Santuário Nacional de Aparecida retomou as missas presenciais nesta terça-feira (28), na cidade de Aparecida, em São Paulo. Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, as celebrações estavam sendo transmitidas pela internet.

O templo, que tem a capacidade para reunir aproximadamente 35 mil fiéis, contou com a participação de apenas 100 pessoas para evitar aglomerações e respeitar as regras de distanciamento social.

O padre Catalfo, reitor do santuário, disse em entrevista ao site UOL que as visitas à basílica devem seguir um protocolo de segurança, definido de acordo com as autoridades sanitárias e religiosas. "Nossa perspectiva é de sempre proporcionar aos fiéis o cuidado com a saúde, seguindo as normas, não só do governo estadual e da prefeitura, mas também apresentadas pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil."