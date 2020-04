Saída de Moro do governo Bolsonaro repercute na imprensa internacional

A vida por um fio na porta de hospital em Manaus

O pedido de demissão de Sérgio Moro do cargo de ministro da Justiça e os motivos para tal estão sendo destaques na imprensa internacional nesta sexta-feira (24). A interferência política na exoneração do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, foi destacado como motivo da saída do ministro e de como isso gera um possível enfraquecimento na imagem do presidente da República.

The New York Times, EUA

O principal jornal dos Estados Unidos, o The New York Times cita Moro como um nome poderoso na combate a corrupção no Brasil, que acabou deixando o governo após Jair Bolsonaro atacar a direção da polícia nacional.

The Guardian, Reino Unido

O jornal britânico, The Guardian, destacou Moro como estrela do governo Bolsonaro, onde sua saída enfraquece o presidente. A saída do ministro é apontada como a criação de um grande conflito político no meio do enfrentamento da pandemia do coronavírus.

Diário de Notícias, Portugal

O português Diário de Notícias diz que a principal razão da saída de Moro foi a interferência política de Bolsonaro e destaca que panelaços foram registrados em diversos pontos do país após o ministro declarar sua demissão.

Clarín, Argentina

O argentino Clarín mostra Moro como um símbolo da Lava Jato que renunciou ao cargo de ministro ao não aceitar interferências de Bolsonaro na Polícia Federal. O jornal destaca que o ex-ministro acusou Bolsonaro de mentir ao citar no documento de exoneração de Maurício Valeixo de que ele pediu para sair do cargo.

Spiegel, Alemanha

O site alemão destacou que essa é a segunda saída de um ministro do governo de Bolsonaro em um curto espaço de tempo, lembrando a saída do ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta.