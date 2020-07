Saiba quais medicamentos tiveram impostos zerados pelo Governo

Batalha do impeachment de Wilson Lima tem isca e tem peixe

Câmara de Comércio Exterior (Camex) zerou o Imposto de Importação (II) do medicamento Zolgensma, medicamento para Atrofia Muscular Espinhal (AME). A droga é considerada o medicamento mais caro do mundo, cotado a R$ 12 milhões, e não tem fabricação no Brasil.

A resolução Nº 66/2020 foi publicada nesta segunda-feira (13) no Diário Oficial da União

O Zolgensma é uma terapia gênica que deve ser ministrada até os dois anos de idade das crianças que sofrem de AME. A atrofia muscular espinhal provoca a paralisia das pernas e, progressivamente, dos músculos de todo o corpo. A desoneração do medicamento terá impacto positivo no tratamento das crianças portadoras da doença.

O presidente da República, Jair Bolsonaro, comemorou a medida, por meio de sua conta pessoal nas redes sociais.

Combate à COVID-19

Na mesma reunião em que zerou o Imposto de Importação para o Zolgensma, o Gecex zerou o Imposto de Importação para mais 34 itens compostos de medicamentos e seus insumos, destinados ao combate à Covid-19.



A lista inclui Ivermectina, Fondaparinux, Varfarina, Nitazoxanida, Edoxabana e Rivaroxabana. Os medicamentos, classificados em 14 códigos da NCM, estão relacionados na Resolução nº 67/2020 do Comitê Executivo de Gestão (Gecex) da Camex, também publicada nesta segunda-feira, no Diário Oficial da União.