Saiba o que aconteceu com a mulher que atacou fiscal com ‘cidadão não, engenheiro civil’

Sobre ‘Poder’ ficar com a mulher do melhor amigo

A mulher que apareceu na reportagem do Fantástico tentando humilhar um fiscal da prefeitura do Rio de Janeiro, foi demitida da empresa onde trabalhava nesta segunda-feira (6).

O vídeo em que a mulher diz: “cidadão não, engenheiro civil, formado, melhor do que você” viralizou nas redes sociais hoje pela manhã.

A mulher não teve o nome divulgado, mas a empresa privada Taesa comunicou a demissão nas redes sociais.

“A TAESA tomou conhecimento do envolvimento de uma de suas empregadas em um caso de desrespeito às leis que visam reduzir o risco de contágio pelo novo coronavírus e compartilha a indignação da sociedade em relação a este lamentável episódio, sobretudo em um momento no qual o número de casos da doença segue em alta no Brasil e no mundo”, informaram em comunicado.