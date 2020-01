Saiba como descobrir há linhas de pré-pago cadastradas indevidamente no seu CPF

Todas as pessoas vão poder consultar se existe alguma linha de celular pré-pago cadastrada em seu CPF indevidamente em cada uma das prestadoras Algar, Claro, Oi, Sercomtel, Tim e Vivo, através da internet .

Segundo o IG, por enquanto, o serviço só está disponível para os clientes de telefonia móvel da Região Norte . As regiões Centro-Oeste e Nordeste serão incluídas no dia 15 de janeiro. Já Sul e Sudeste, em 22 de janeiro.

Clique aqui para consultar

A solução foi apresentada forma de evitar fraudes. Devido a questões de sigilo e privacidade , durante a consulta, informações como o nome do consumidor, o número do telefone e a quantidade de linhas serão omitidas, aparecendo somente em quais prestadoras existem linhas cadastradas no CPF informado.