Ronaldinho Gaúcho pode 'desembolsar' valor milionário para deixar prisão no Paraguai

O ex-jogador de futebol, Ronaldinho Gaúcho pode pagar US$ 200 mil, equivalente a R$ 1 milhão, ao Ministério Público do Paraguai para retornar ao Brasil em liberdade, após 5 meses preso no país.

Segundo o site IG, a audiência do atleta e seu irmão Assis (também está preso) está marcada para o próximo dia 24 de agosto. Eles foram presos no dia 6 de março deste ano por suspeita de falsificação de documentos para entrar no país.

A pandemia do novo coronavírus atrasou todos os trâmites do caso, mas já voltou a tramitar na justiça de Paraguai.