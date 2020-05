Rodrigo Maia diz que Bolsonaro 'gera insegurança' e que 'diálogo resolve'

Fidelidade e filhos durante o confinamento

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), participou de uma transmissão ao vivo com o professor de Direito Fernando Passos, neste sábado (30) e conversaram sobre valorização do Parlamento no Brasil.

Segundo Sistema Globo, Maia acredita no diálogo para solucionar problemas e pediu ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que "comande de forma mais harmoniosa". "O diálogo é o que resolve, e o presidente [Bolsonaro] tem que entender que ele é o chefe do poder que comanda, que executa. E a gente precisa que ele comande de forma mais harmoniosa, respeitando os outros poderes", disse.

Em outro momento, o presidente da Câmara afirmou que o parlamento representa a sociedade, e "não apenas a parte que governa", além disso, comentou as atribuições do Judiciário e ao falar da democracia, o presidente da Câmara alertou para o uso dos "instrumentos legais" como forma para recorrer de uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ao falar do comportamento do presidente, Rodrigo Maia disse que Bolsonaro "gera insegurança" quando enfrenta a oposição. "Você não é presidente apenas dos que o elegeram. Você é presidente de todos os brasileiros. E, como a base inicial dele foi muito ideológica, de extrema direita, nas redes sociais, ele se sente mais comprometido com eles. E, quando vem um conflito, ele ataca mais do que fazia antes. Só que, como presidente do Brasil, cada vez que ele vai pro enfrentamento, ele desorganiza e gera insegurança", afirmou o deputado.