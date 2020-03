Rio Grande do Sul registra primeira morte por coronavírus no estado

O vírus que faz a cabeça de Bolsonaro

Uma mulher de 91 anos é a primeira vítima fatal do coronavírus no Rio Grande do Sul. A morte dela foi anunciada ainda nas primeiras horas dessa quarta-feira (25).

A vítima estava internada na UTI do Hospital de Moinho de Vento, na capital do Porto Alegre e não resistiu. No Brasil, já foram registrados 2.271 caos da doença, com 47 mortes.

Na noite dessa terça-feira (24), o presidente Jair Bolsonaro fez pronunciamento nos meio de comunicação e revoltou a população ao recomendar que as atividades fossem retomadas em todos os estados e ao classificar novamente a pandemia como uma “gripezinha”que não deveria causar tanta histeria.