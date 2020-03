O vírus que faz a cabeça de Bolsonaro

Para reduzir as filas e tentar racionalizar a busca pela vacina contra a gripe, a secretaria estadual de Saúde do Rio de Janeiro estipulou na terça-feira, 24, uma divisão por faixas etárias, que começará a valer nesta quarta-feira, 25, em todos os 92 municípios do Estado do Rio.

De quarta até sábado, 28, a vacina será oferecida aos idosos com 80 anos ou mais. De segunda-feira, 30, até 3 de abril, serão vacinados idosos com idades entre 70 e 79 anos. De 6 a 14 de abril, os atendidos serão indivíduos de 60 a 69 anos. A partir do dia 15, a imunização voltará a ser feita em todos os cidadãos com 60 anos ou mais.