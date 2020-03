Rio de Janeiro e São Paulo já possuem transmissão comunitária de coronavírus

Coronavírus obriga Bolsonaro a conectar-se com a realidade

Transmissão comunitária do novo coronavírus já estão sendo registradas em São Paulo e Rio de Janeiro (capitais), segundo dados do Ministério da Saúde nesta sexta-feira (13). A transmissão comunitária ocorre quando não é possível identificar o caminho de infecção do vírus.

No Brasil, só haviam casos de transmissão local, que ocorre quando pessoas vindas do exterior transmitem o vírus para parentes e pessoas próximas, sendo possível detectar a origem do contágio.

Em relação a pessoas vindas do exterior, o Ministério da Saúde determinou o isolamento domiciliar por até 7 dias, mesmo sem que apresentam sintomas de coronavírus. Para os que apresentarem sintomas suspeitos, o isolamento deve ser de 14 dias.