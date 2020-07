Revoltante! Cachorro tem pênis cortado e patas traseiras quebradas

A “delação” que recoloca Wilson Lima no centro do escândalo dos respiradores

Um vira-lata teve o pênis cortado e duas patas traseiras quebradas, na última terça-feira (21), em Vespasiano, Belo Horizonte. O animal foi resgatado, mas não resistiu e morreu.

“Um rapaz me mandou uma mensagem, contando que tinha um cachorro com as patas e e o pênis cortados em frente à casa da prima dele. Como recebemos inúmeros pedidos de socorro, pedi que ele me enviasse uma foto para confirmar a veracidade do caso. Quando ele me mandou, constatamos que ele realmente estava sem o órgão genital e que as patas estavam quebradas, e não cortadas”, contou Lívia Almeida, da ONG Bicho Loko ao G1.

Ainda segundo a reportagem, o cachorro ainda tinha uma fratura na coluna. Ele foi levado para uma clinica veterinária, mas não resistiu e morreu. Não há informações sobre quem cometeu o crime.