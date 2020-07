Respirador de baixo custo das Forças Armadas está pronto e será doado

OPERAÇÃO SANGRIA: justificativa da PGR para prorrogar prisão de acusados

Uma equipe de pesquisadores voluntários do Exército, em Maceió (AL), concluiu o desenvolvimento do protótipo de respirador pulmonar de baixo custo. O Respiral 2.0 - como foi batizado -, custa cerca de 10% do valor de um respirador normal. Ele teve um custo calculado em cerca de R$ 6,5 mil, enquanto os modelos convencionais comercializados custavam R$ 60 mil antes da pandemia.

Os pesquisadores pretendem doar o aparelho para as Forças Armadas e fábricas de produtos hospitalares que tenham intuitos filantrópicos.