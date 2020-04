Respirador 15 vezes mais barato, criado por brasileiros, é aprovado em testes com humanos

MPF X Aleam, a saúde padece de orgulho

Engenheiros da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP) criaram um ventilador pulmonar emergencial que auxilia no atendimento de pacientes graves com Covid-19. O equipamento, que é feito em apenas 2 horas e 15 vezes mais barato que os respiradores comuns, foi aprovado em testes com humanos e vai aguardar a aprovação da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Os testes foram realizados em quatro pacientes do Instituto do Coração (Incor) do Hospital das Clínicas (HC) da USP, nos dias 17 e 19 de abril. O equipamento teve aprovação em todos os modos de uso e não apresentou problemas, conforme os técnicos.

Antes do teste em humanos, o ventilador também foi testado em animais com sucesso. O nome do respirador é Inspire, podendo ser produzido em 2 horas, com custo de R$ 1 mil. Um respirador convencional possui custo médio de R$ 15 mil.

Se obter a aprovação da Anvisa, as empresas interessados poderão começar a produção dos respiradores Inspire.