Repórter da Globo reage ao ser interrompido por homem ao vivo; veja vídeo

A “delação” que recoloca Wilson Lima no centro do escândalo dos respiradores

Um homem invadiu um link ao vivo da GloboNews na noite de sábado (26). O repórter Victor Ferreira, falava no “Jornal GloboNews - Edição das 20h”, sobre o Révelillon do Rio de Janeiro, que deve ocorrer em novo formato por conta da pandemia do novo coronavírus.

Enquanto realizava a transmissão, um homem se aproximou e interrompeu o repórter aos gritos de “Globo Lixo”. O profissional reagiu e disse ao pedestre, “Eu estou trabalhando, com licença. Me desculpe Leila, não tem como trabalhar”. O sinal da live foi cortado logo em seguida e a imagem foi para o estúdio. Minutos depois o repórter voltou a falar ao vivo e pediu desculpas aos telespectadores pelo ocorrido.

Nas redes sociais, o profissional recebeu mensagens de apoio: “Desabafo” da população…, disse uma pessoa em relação à atitude do homem que interrompeu o trabalho do profissional. “acabei de ligar a tv na globonews e veio um tapado invadir a entrevista, o repórter disse "com licença, senhor, estou trabalhando" ai o tchongo se meteu no meio da camera fez um hangloose e falou globolixo. parece criança de 11 anos”, “o cara interrompendo o reporter da globonews gritando globolixo acha q tá arrasando

bolsominion é uma desgraça mesmo viu”, foram outros comentários reprovando a atitude do homem.