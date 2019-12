Raio X revela celular engolido por detento

Um homem engoliu um celular e o aparelho foi descoberto nesta sexta-feira (27), quando ele deu entrada na Penitenciária Estadual Rogério Coutinho Madruga, localizado no complexo penitenciário de Alcaçuz, em Rio Grande do Norte. No entanto, a identidade e o motivo da prisão não foram informados pela Seap (Secretaria de Estado da Administração Penitenciária), conforme o site UOL.

Ao chegar na unidade prisional, os agentes penitenciários desconfiaram das atitudes do detento e passaram o raio X pelo corpo dele. O celular foi localizado dentro do sistema digestivo do preso.

Ainda de acordo com a publicação, para retirar o aparelho, o homem foi encaminhado a uma unidade hospitalar e precisou passar por uma endoscopia, além de uma lavagem no estômago. Após o procedimento médico, o interno recebeu alta e já foi encaminhado ao presídio.