Rabeta afunda e deixa dois desaparecidos

Duas pessoas estão desaparecidas após uma embarcação naufragar, neste sábado (11), no Marajó, no Pará.

De acordo com o Sistema Globo, as vítimas foram identificadas como Emmanuel Nazareno Dia dos Santos, 42, e Fabiano Ferreira Barbosa, 33. Eles estavam em uma rabeta (pequena embarcação) com outras três pessoas, que foram socorridas e sobreviveram.

O Corpo de Bombeiros do estado informou que mergulhadores do Grupamento Marítimo Fluvial (GMAF) iniciaram as buscas na área. Ainda de acordo com a publicação, a Marinha do Brasil também deve enviar uma equipe de Busca e Salvamento ao local a fim de ajudar no resgate das vítimas e que, vai instaurar inquérito para apurar as causas, circunstâncias e os responsáveis pelo acidente.