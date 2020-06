Queiroz negocia delação premiada com o Ministério Público

JP, o homem dos respiradores superfaturados, nomeado para a Suhab

Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, está em fase avançada de negociação de uma delação premiada com o Ministério Público, informou a CNN Brasil na tarde desta sexta-feira (26).

Segundo a emissora, Queiroz estaria preocupado com a prisão da filha e da esposa, e quer garantia de proteção para a família, além de sua prisão domiciliar. A delação pode abordar tanto a questão das rachadinhas no gabinete do então deputado e agora senador Flávio Bolsonaro, como também das milícias no Rio de Janeiro. No entanto, para conseguir a delação e os benefícios que a acompanham, Queiroz deve apresentar fatos novos.

Fabrício Queiroz foi preso em desdobramento de uma investigação que apura lavagem de dinheiro, organização criminosa e de tentativa de interferência nas investigações. A prisão aconteceu no dia 18 de junho, em Atibaia, na casa de Frederick Wassef, então advogado da família Bolsonaro.