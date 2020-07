Queiroz deixa o Bangu e vai para prisão domiciliar

Deputados da ‘lista vazada’ temem busca em gabinetes

Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, deixou o Complexo Penitenciário de Gericinó, antigo Bangu, na noite desta sexta-feira (10), e seguiu para sua casa, em Taquara, zona Oeste do Rio de Janeiro, para cumprir prisão domiciliar.

Suspeito de lavagem de dinheiro, peculato, organização criminosa e obstrução de justiça no âmbito das investigações da "rachadinha" no gabinete do filho do presidente Jair Bolsonaro, Queiroz estava preso preventivamente desde o dia 18 de junho, e teve prisão domiciliar concedida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça e plantonista durante o recesso judiciário, o ministro João Otávio de Noronha.