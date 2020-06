Projeto que aumenta Validade de CNH para 10 anos é aprovado pela Câmara

CPI retorna, abala governo e aliados recuam

O Projeto de Lei que altera as regras de trânsito no Brasil, cuja uma das principais medidas é o aumento da validade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para 10 anos foi aprovado nesta terça-feira (23) pela Câmara dos Deputados. A extensão do prazo de revalidação da carteira, no entanto, deve valer apenas para motoristas com menos de 50 anos.

Os destaques à proposta ainda serão avaliados. Uma nova sessão está marcada para as 11h desta quarta-feira. Quando concluída, a análise do PL deve seguir para o Senado.

Além de aumentar de 5 para 10 anos a validade da CNH para motoristas com menos de 50 anos, a renovação de 3 em 3 anos que atualmente é regra para quem tem a partir de 65 anos, passa a valer apenas para os motoristas a partir de 70 anos.