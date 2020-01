Projeto determina que mulher seja informada pessoalmente quando agressor for solto

Um Projeto de lei determina que a mulher vítima de violência doméstica ou familiar deverá ser informada, prévia e pessoalmente, sobre o cumprimento ou a extinção da pena do agressor, a concessão de qualquer benefício e a progressão de regime de cumprimento da pena.

De acordo com a Agência Câmara, o texto 5872/19, altera a Lei Maria da Penha. Autor do projeto, o deputado David, afirma que a lei já prevê a necessidade de notificação da ofendida, mas não detalha o modo como deve ser feita e limita-se ao ingresso e saída do agressor da prisão.

“A notificação prévia e pessoal, principalmente quanto à concessão de liberdade provisória, ao cumprimento ou à extinção da pena, ou ainda à concessão de qualquer benefício ou progressão de regime é um instrumento capaz de dar às vítimas uma maior segurança, assim, será possível atuar devidamente na prevenção dos crimes, em vez de somente agir nas suas consequências”, finalizou Soares.