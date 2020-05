Profissionais da saúde morrem em queda de avião no Ceará; um deles estava com coronavírus

Polícia Federal corta na carne e sangra

Um avião de pequeno porte caiu nesta sexta-feira (15) e matou 4 pessoas, no Ceará. Na aeronave estavam o piloto, dois médicos e uma enfermeira. Um dos médicos identificado como Pedro Meneses, estava com coronavírus.

De acordo com o site UOL, o avião bimotor saiu de Sobral (CE) em direção à Teresina (PI) quando perdeu o controle e caiu no município de São Benedito, no interior do Ceará.

Em nota divulgada à imprensa, a Táxi Aéreo Top Line, empresa responsável pelo avião PT-RMN, lamentou a morte dos profissionais da saúde e do piloto e garantiu tomar as medidas necessárias para auxiliar nas investigações da causa do acidente.

"É com pesar que a Top Line Táxi Aéreo informa sobre o lamentável acidente com a aeronave bimotor PT- RMN, ocorrido na cidade de São Benedito Ceará, no início da noite desta sexta-feira, 15.05. A aeronave envolvida prestava serviços de UTI aérea e na ocasião fazia a rota Teresina -Sobral -Teresina. A aeronave inicialmente partiu de Teresina com destino à cidade de Sobral-CE, com posterior retorno a Teresina. Na aeronave estavam o piloto e mais 3 passageiros. A empresa Top Line Táxi Aéreo informa ainda que imediatamente após receber a notícia, encaminhou uma equipe até o local e acionou os órgãos competentes para que as primeiras providências pudessem ser tomadas. O compromisso, neste momento de profunda tristeza, é de confortar os familiares, garantir que sejam asseguradas todas as medidas e protocolos investigativos em relação à causa do acidente, bem como transparência nas informações".