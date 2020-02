Professor morre ao ser envenenado com 'Chumbinho' na escola onde trabalhava

O professor Odailton Charles Albuquerque Silva, 50, morreu envenenado ao ingerir um raticida mais conhecido como “Chumbinho”. A intoxicação teria ocorrido dentro da escola onde ele trabalhava em Brasília, funcionários da mesma estão sendo investigados.

Charles passou mal e foi internado no último dia 30 de janeiro, segundo ele mesmo, depois de aceitar um suco de uva oferecida por uma colega com que tinha problemas pessoais. Segundo o sistema de informação da Globo, o relato foi feito pela vítima em áudio enviado para uma amiga quando ainda estava consciente:

“Eu cheguei aqui, a mulher com uma cara feia da p* para mim […] Aí depois ela viu que eu estava de boa e tal, não sei o quê. Mas a mulher com ódio, ódio, ódio nos olhos, né? Aí eu fui, aí ela me chamou na salinha ali para assinar a filha de ponto. Aí quando eu fui ver ainda me deu uma garrafinha de suco de uva.

[…] Eu não sei...agora, já tem uns 15 minutos. Agora, tá me dando uma dor de barriga desgraçada. Será se essa p* botou algum laxante para me sacanear? Botou alguma coisa dentro dessa p* desse suco de uva. Porque não é possível a dor na barriga que eu tô.

Eu hein, tô grilado agora, agora eu tô grilado. A mulher me olha de cara feia. Aí depois que o pessoal sai todo de perto, que ela me põe ali naquela salinha, que era do Bira, para assinar a folha, e me vem com uma garrafinha de suco de uva e me dá”.

Rapidamente, Odailton piorou e no último dia 5 acabou morrendo no hospital. Peritos da Polícia Civil encontraram o raticida tanto no vômito, quanto no sangue do professor, mas a garrafinha de suco de uva citada por ele, não foi encontrada. A polícia investiga o caso e já ouviu vários funcionários, inclusive a mulher acusada pela vítima, mas ela negou o crime. Outros colegas de Silva também foram ouvidos e aos investigadores tentam montar as peças do caso.

O enterro dele aconteceu ontem (6) e foi acompanhado por familiares no Cemitério Campo Da Esperança Sul, em Brasília.