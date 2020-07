Professor de escola particular é alvo de ataque racista durante aula online

Daniela Assayag e o mundo ‘invisível’ do poder

Um professor de história de uma escola particular foi alvo de racismo durante uma aula online, no Rio de Janeiro. Palavras como ‘gorila’ e ‘macaco’ foram escritas no chat do 7º ano.

José Nilton da Silva só soube do ocorrido depois. “Eu estava dando aula por vídeo, então a gente fica explicando e até orienta os alunos para que não escrevam no chat. Eu não vi. Depois, quando acabou a aula normalmente, sem nenhuma diferença dos outros dias, os alunos mesmos que encaminharam para a coordenação o que tinha acontecido, e isso chegou até mim. Aí que eu fui ver o que havia sido escrito no chat”, contou o docente ao G1.

O professor contou também que foi a primeira vez que sofreu racismo no ambiente escolar.

A direção da escola acionou os pais do aluno e o mesmo foi punido.