Presos recebem visitas virtuais durante pandemia do coronavírus

Devido a pandemia do novo coronavírus, os presos do sistema penitenciário de São Paulo começaram a receber visitas virtuais, neste sábado (25). As visitas presenciais estão suspensas neste período.

A medida faz parte do projeto Visita Virtual que prevê a realização de 23,8 mil visitas por fim de semana e tem potencial para chegar até 58 mil. São Paulo conta com mais de 218 mil detentos, de acordo com a Folha de São Paulo. Além disso, a visita virtual é cumprimento da legislação para manutenção dos laços sociais e familiares, de maneira emergencial e temporária. Audiências judiciais e contato com oficiais de Justiça, advogados e defensores públicos também serão feitos online. E também evita a suspensão, ainda que temporária, de processos e outros procedimentos jurídicos.