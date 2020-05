Prefeito de São Paulo antecipa feriados na tentativa de conter pandemia do coronavírus

A carta, cheia de enigmas, do vice-governador

Bruno Covas, prefeito de São Paulo decidi sancionar nessa terça-feira (19), um projeto de lei que permite que feriados municipais sejam antecipados para formar os famosos “feriadões esticados”. A medida é uma forma de conter os avanço do coronavírus na cidade.

Covas acredita que o método pode ajudar a manter as pessoas em casa, cumprindo assim o isolamento social. E a medida começa a valer imediatamente com o antecipação do Corpus Christi e da Consciência Negra.

Os feriados eram comemorados respectivamente nos dias 11 de junho e 20 de novembro, mas com a mudança foram transferidos para essa quarta (20) e quinta-feira (21).

Para completar a semana, na sexta-feira (22), será decretado ponto facultativo. Outros feriados também poderão ser alterados para a próxima semana.

O prefeito de São Paulo tem tentando vários métodos diferentes para fazer o isolamento funcionar na capital, uma vez que concentra grande número de casos.

A última e mais recente tentativa foi a de um rodízio extremos de veículos nas ruas na semana passada, mas não funcionou.