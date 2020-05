Prazo para inscrições no Enem 2020 terminam nessa quarta-feira

PF e PGR não podem perder o respeito da sociedade

Encerra hoje (27), o prazo de inscrições para as provas do Enem 2020. Para validar o procedimento, o candidato deve pagar uma taxa de inscrição é de R$ 85, que deve ser paga até esta quinta-feira (28).

Quem tem direito a taxa de isenção não paga a inscrição, mas deve seguir todos os outros trâmites padrões dos demais candidatos.

O cadastro do estudante deve ser feito até às 23h59, dessa noite no site do Inep e não deve ser prorrogado novamente. O Enem 2020 teve a data estabelecida previamente cancelada e o dia oficial da realização das provas deve ser definido em junho por meio de uma enquete feita com os inscritos.