Morre policial que caiu de helicóptero durante treinamento

Wilson Lima e a teoria do nada

O cabo da polícia militar Alexandre Luis, 43, morreu depois de cair do helicóptero durante um treinamento na manhã desta quinta-feira (16) no interior paulista.

Segundo o UOL, o policial chegou a ser resgatado com vida e levado para o Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos.

"O Hospital informa que o paciente em questão deu entrada no pronto-socorro da unidade e recebeu todos os cuidados da equipe médica e multiprofissional. Porém, seu quadro evoluiu a óbito às 11h40", informou o HR, em nota.

O policial participava de um treinamento conjunto entre a Força Tática do 32º Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPM/I), de Assis (SP), e o Grupamento Aéreo na região. Ele teria se desequilibrado do helicóptero.

A queda foi de cerca de oito a dez metros de altura, e será aberto um inquérito para investigar o ocorrido.