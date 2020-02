Policial Federal é morto e viatura é pichada com as iniciais do Comando Vermelho

Um policial federal foi morto ao trocar tiros com criminosos, enquanto realizava uma diligência junto com o parceiro, que conseguiu fugir e se escondeu em uma casa. O crime ocorreu na tarde desta quinta-feira (13), na Favela do Rola, no Rio de Janeiro.

Segundo o Sistema Globo, os policiais estavam fazendo patrulhamento em uma viatura descaracterizada da Polícia Federa quando foram surpreendidos com os disparos. O policial assassinado estava dirigindo e foi atingido pelos tiros que entraram pelo vidro dianteiro do carro. O outro policial federal conseguiu fugir dos bandidos e se escondeu em uma casa. Ele foi encontrado em estado de choque.

Após o crime, os bandidos picharam a viatura com as iniciais do Comando Vermelho. O caso será investigado pela Polícia Feral.