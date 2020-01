Policial é atacado por enxame de abelhas enquanto perseguia ladrão de moto

Um policial foi atacado por um enxame de abelhas, na quinta-feira (9), em Campo Mourão. O policial estava perseguindo um suspeito de roubo e não conseguiu prender o bandido, porque levou várias picadas. Foi necessário acionar o Corpo de Bombeiros e levá-lo ao hospital.

Segundo o UOL, a polícia contou que o assalto aconteceu no Jardim Albuquerque. O bandido roubou a moto e o celular da vítima com uma faca e fugiu. Mais tarde a polícia foi informada que uma moto estaria escondida em meio a vegetação às margens do anel viário. Dois policiais foram ao local e flagraram o ladrão com o veículo.

Ao ver a viatura ele correu para o meio da mata deixando a moto que foi recuperada. Os dois policiais foram atrás dele, mas o ataque de abelhas contra o policial atrapalhou a ação e o bandido conseguiu escapar.