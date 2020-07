Policial cai de helicóptero durante treinamento

Wilson Lima e a teoria do nada

Um policial militar caiu de um helicóptero da corporação durante um treinamento. O caso aconteceu hoje em um aeródromo, no município de Álvares Machado, no interior de São Paulo.

Segundo o UOL, a PM informou que o caso aconteceu por volta de 10h30 e o cabo foi levado para o Hospital Regional de Presidente Prudente em estado grave.

O policial participava de um treinamento conjunto entre a Força Tática do 32º Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPM/I), de Assis (SP), e o Grupamento Aéreo na região. Ele teria se desequilibrado do helicóptero.

A queda foi de cerca de oito a dez metros de altura e será aberto um inquérito para investigar o ocorrido.