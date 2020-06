Polícia usa spray de pimenta e atinge menino durante manifestação em Brasília; Veja vídeo

Saiba por que é indevida interferência do Judiciário na CPI Saúde

A @pmdfoficial precisou usar gás de pimenta durante manifestação na Esplanada, neste domingo (21/06) e acabou atingindo uma criança. Nas imagens que viralizaram nas redes sociais, o menino chora enquanto um grupo tenta acalmá-lo #Metrópoles pic.twitter.com/UjxzhObndk — Metrópoles (de ) (@Metropoles) June 21, 2020

Uma criança foi atingida por gás de pimenta durante protestos na Esplanada dos Ministérios, neste domingo (21). O vídeo do menino viralizou nas redes sociais.

De acordo com o site de Metrópoles, a Polícia Militar do Distrito Federal se pronunciou por meio de nota e informou que ‘precisou usar gás de pimenta para dispensar um tumulto’.

Nota na íntegra

“A PMDF vem a público esclarecer sobre um vídeo de uma criança que possivelmente sentiu os efeitos do spray de pimenta, durante a manifestação deste domingo (21). Após alguns manifestantes, por volta das 12h30, romperem o gradil que se encontrava próximo ao Palácio do Itamaraty, policiais militares fizeram uso do spray de pimenta de forma moderada para dissuasão. Devido aos ventos, partículas residuais do gás podem ter atingido a criança. Fora este incidente, a manifestação transcorreu de forma pacífica. A PMDF lamenta o ocorrido.”