Polícia prende falso médico que fazia procedimentos estéticos no Rio

Policiais civis prenderam um falso médico que realizava procedimentos estéticos em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O homem se passava por biomédico e utilizava o registro de um profissional cadastrado no Conselho Regional de Biomedicina (CRBM) do Paraná.

A investigação, que resultou na prisão em flagrante do médico ontem (25), em uma clínica no centro de Nova Iguaçu, começou depois de uma denúncia do CRBM do Rio de Janeiro. Ele foi autuado por falsidade ideológica e exercício ilegal da profissão.

Durante a ação, os policiais fizeram uma vistoria na clínica e apreenderam materiais que comprovam que o suspeito realizava procedimentos estéticos injetáveis, com produtos biomédicos e material de uso proibido em biomedicina, o que colocava em risco a saúde dos clientes.

Na hora da prisão, o falso médico fazia um procedimento de preenchimento e uso de enzimas para emagrecimento e para crescer cabelo.