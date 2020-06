Polícia Federal descobre 24 pés de maconha em estufa na cobertura de apartamento

CPI do fim do mundo convoca JP para explicar contratos na Susam

Aproximadamente 24 pés de maconha foram apreendidos e um homem de 42 anos foi preso pela Polícia Federal, nesta quarta-feira (24). A plantação estava sendo cultivada em uma estufa montada na cobertura de um apartamento em Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

A apreensão ocorreu após a PF receber denúncia e realizar diligências para confirmar as informações. A estufa foi estruturada com ventilação, iluminação artificial, irrigação e videomonitoramento. No local, além dos pés de maconha, foram apreendidas folhas secas de maconha já colhidas, flor da planta armazenada em vidros, balança de precisão, lâmpadas e outros equipamentos utilizados na estufa.

O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas, conduzido à Polícia Federal e será encaminhado à Penitenciária Estadual de Santa Maria, onde permanecerá à disposição da Justiça.