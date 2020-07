Polícia encontra mais uma cobra de jovem picado por Naja e se preocupa ao ver pele de surucucu

CPI rastreia R$ 250 milhões destinados ao combate a Covid 19 no Amazonas

Uma serpente da espécie Jiboia Arco-Íris foi apreendida na manhã deste sábado (11) pela Polícia Civil do Distrito Federal, escondida em um apartamento no Distrito Federal, pertencente a um amigo do estudante de Veterinária, Pedro Henrique Santos Krambeck Lehmkul, que foi picado por uma cobra Naja na última terça-feira (7).

Além da cobra escondida, que se acredita que seja de propriedade do estudante, agentes do Ibama encontraram a pele de uma serpente Surucucu. "Uma questão grave é que essa pele daqui é de sururucu, é uma serpente peçonhenta que só ocorre na Mata Atlântica e na Amazônia, nós estamos no Cerrado. Então, isso denota que o animal esteve aqui ou alguém que detém esse animal entregou de presente a pele a essa pessoa", disse o analista do Instituto, Roberto Cabral.

Foram ainda encontrados diversos ratos criados para "servir de alimento" à cobra, além da carcaça de um tatu e pena de arara. A cobra foi encontrada em condições de maus-tratos, dentro de uma caixa, sem condições de se locomover.

As investigações apontam que os animais foram deixados no apartamento pelo amigo de Pedro, segundo a PCDF, "mesma pessoa que estaria vinculado à ocultação da Naja e das outras 16 serpentes apreendidas em um haras, na região de Planaltina".

Segundo o G1 DF, o apartamento estava desocupado e sob a responsabilidade de um servidor público que foi levado à delegacia.