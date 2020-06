Polícia cumpre mandado de busca e apreensão em uma das casas de Bolsonaro

Cheira mal nível do debate sobre a abertura do mercado de gás no Amazonas

Uma das casa que pertecem ao presidente Jair Bolsonaro é alvo de busca e apreensão , na manhã dessa quinta-feira (18), em Bento Ribeiro, no Rio de Janeiro.

Nela, agentes da Polícia Civil e Ministério Público buscam documentos e equipamentos que possam conter provas do esquema de “rachadinha”, que acontecia na A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e que resultou na prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, mais cedo.

O imóvel funcionava como um comitê de campanha do presidente e é habitado atualmente por uma mulher ligada ao gabinete do filho dele. Queiroz foi preso em Atibaia, no interior de São Paulo, em um imóvel do advogado de Flávio.