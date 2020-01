PM é morto com tiro na cabeça ao tentar evitar assalto

Um soldado da Polícia Militar, Rodrigo Rosman Carvalho, morreu nesta terça-feira (31), com um tiro na cabeça ao tentar evitar um assalto. Ele estava de folga no momento do crime. O caso aconteceu no bairro São Mateus, em São Paulo.

Segundo o site UOL, dois criminosos estavam em uma moto quando tentaram assaltar uma pessoa que passava na rua. O policial viu a cena e trocou tiros com os bandidos, ele foi atingido com um disparo na cabeça. Rodrigo não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ainda de acordo com o site, um dos suspeitos foi baleado na perna e foi até a unidade hospitalar mais próxima para receber atendimento. A polícia continua em busca do outro suspeito, que conseguiu fugir após o crime. E deve continuar as investigações para apurar as circunstâncias do caso.