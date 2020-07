Piso de restaurante desaba durante selfie de clientes

Investigações na saúde do Amazonas miram parlamentares e empresários

Na manhã de domingo (12), parte do chão de um restaurante desabou na ilha do Combu, em Belém, no Pará.

Para um site Globo, uma funcionária contou que cerca de dez pessoas estava fazendo uma foto, no momento do acidente. Ao menos cinco pessoas ficaram feridas e foram socorridas.

Em nota, a prefeitura de Belém informou que duas ambulâncias do Samu resgataram três pessoas, com suspeita de fratura, e foram encaminhadas para o Pronto Socorro do Guamá e um hospital particular. A nota diz ainda que a Defesa Civil não foi acionada, mas agendou vistoria técnica no local nesta segunda (13).

O Corpo de Bombeiros também emitiu comunicado informando que uma guarnição de Bombeiros Militares do Grupamento Marítimo Fluvial e a Marinha do Brasil estiveram no local para averiguar o ocorrido.