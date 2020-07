Picado por naja, estudante de veterinária pode ter que reembolsar zoológico

Sobre ‘ética bandida’ e intrusos no governo do Amazonas

Uma ação popular encaminhada nesta terça-feira (21), à Justiça do Distrito Federal. Pede que o universitário Pedro Henrique Santos Krambeck, pague ao Zoológico de Brasília, pela alimentação e despesas ocasionadas para a manutenção nas serpentes naja e víbora Verde de Vogel no local.

De acordo com a CNN, a ação pede ainda que o estudante reembolse o local pelos gastos com a construção de dois novos habitats para abrigo das serpentes. A decisão caberá ao juiz Carlos Frederico Maroja de Medeiros, da Vara do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Fundiário, a quem a ação foi distribuiída.

Além da ação, o estudante e a família dele foram multados em R$ 78 mil pelo Ibama. Ele deve prestar depoimento no início de agosto após o fim prazo de 18 dias de um atestado médico apresentado pela família do estudante a delegacia que investiga o caso.