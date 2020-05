Polícia Federal cumpre mandados na casa do governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel

Universo paralelo. Esqueletos fardados saem do armário

Policiais federais se concentram na manhã dessa terça-feira (26), no Palácio Laranjeiras, na casa oficial do governador do Rio de janeiro, Wilson Witzel, onde cumprem mandados de busca e apreensão.

O líder do estado é alvo da Operação Placebo que descobriu grande esquema de desvio de verba pública destinada a área da saúde. O estado vive um colapso no sistema de saúde e o dinheiro deveria ter sido aplicado na compra de equipamentos e ampliação de leitos.

Os policiais estão divididos em várias equipes que executam a operação em diversos bairros da área nobre do Rio.

No total, a PF cumpre 12 mandados de busca e apreensão, alguns deles também estão em andamento em São Paulo. As investigações também apontaram a participação de uma organização social no esquema de corrupção.