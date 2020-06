Pesquisadores querem facilitar diagnóstico de coronavírus pela voz de pacientes

STJ coloca Wilson Lima no centro de investigação

Pesquisadores brasileiros estão desenvolvendo um programa capaz de detectar pela voz um dos principais sintomas do coronavírus, a insuficiência respiratória.

De acordo com o Sistema Globo, o paciente será orientado a ler uma frase padrão, criada pelos cientistas: "o amor ao próximo ajuda a enfrentar o coronavírus com a força que a gente precisa". A partir daí, será analisado quantas pausas é necessário para que o paciente complete a frase. As amostras estão sendo colhidas no Hospital das Clínicas de São Paulo e depois serão comparadas com vozes de pessoas sem coronavírus.

Ainda de acordo com o site, os pesquisadores acreditam que dá para facilitar o diagnóstico do coronavírus pela diferença na voz dos pacientes.