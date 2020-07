Pesquisadores afirmam que home office ressalta desigualdades

Investigações complicam governo do Amazonas

O home office pode ter contribuído para acentuar desigualdades no acesso às tecnologias necessárias para o trabalho à distância durante a pandemia do coronavírus, aponta um grupo de pesquisadores acadêmicos que estuda as políticas de combate à crise.

De acordo com a Folha de São Paulo, os pesquisadores avaliaram que muitas pessoas devem continuar trabalhando em formato "home office" após a pandemia e os que não possuem computadores, conexão de banda larga e equipamentos para o trabalho remoto, ficarão para trás.

Os pesquisadores acreditam em uma mudança nas regras do 'trabalho em casa' para que as pessoas possam separar o horário de trabalhar com o descanso em casa e pedem por maior flexibilidade nas normas estabelecidas para fornecimento de equipamentos e reembolso de despesas pelos empregadores.