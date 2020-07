Pesquisa revela se pacientes recuperam olfato e paladar após enfrentarem a Covid-19

Batalha do impeachment de Wilson Lima tem isca e tem peixe

A perda do olfato ou do paladar foi um dos principais sintomas do coronavírus nos pacientes e a maior preocupação entre as pessoas é se tudo volta ao normal depois da doença. De acordo com o site UOL, um estudo publicado na revista JAMA Otolaryngology - Head and Neck Surgery revelou que apenas cerca de 10% das pessoas que perderam o olfato e o paladar devido a doença nunca os recuperaram.

A pesquisa descobriu que 49% dos pacientes recuperaram totalmente o olfato ou o paladar e 40% melhoraram, mas o restante relatou que os sintomas permaneceram os mesmos ou pioraram. Ao todo, 187 italianos que estavam infectados, mas que não foram hospitalizados foram convidados a avaliar o olfato ou o paladar logo após serem diagnosticados, um mês depois. Desse total, 113 relataram uma mudança no olfato e/ou paladar, 55 disseram ter recuperado completamente, 46 relataram melhorias nos sintomas e 12 disseram que os seus sintomas estavam inalterados ou piores. Aqueles que relataram sintomas graves disseram ter levado mais tempo para melhorar.

Ainda de acordo com a publicação, as pesquisas continuam para avaliar as pessoas com sintomas duradouros.