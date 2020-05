Pesquisa revela que 7 em cada 10 cirurgias de câncer são canceladas durante pandemia no Brasil

Militares já estão no poder. Não podem é avançar sobre o STF e o Congresso

Cerca de 70% , equivalente a 116 mil, das cirurgias de câncer foram canceladas durante a pandemia do novo coronavírus no Brasil, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO). Ainda de acordo com a entidade, 50 mil brasileiros não tiveram acesso a diagnóstico e tratamento para o câncer, somente em abril deste ano.

Uma pesquisa realizada pela SBCO em parceria com a Sociedade Brasileira de Patologia, as criurgias de mama, colorretal, estômago, pâncreas e pulmão foram as mais adiadas nesse período. O estudo também revelou que houve redução de 30% a 90% nos diagnósticos da doença durante a pandemia, uma média de 50%., de acordo com o site UOL.